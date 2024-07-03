Британцу назначили срок за хождение с копией Высшего меча из Legend of Zelda

Жителя английского города Нанитона приговорили к четырем месяцам тюрьмы за ношение уменьшенной копии Высшего меча из Legend of Zelda в публичном месте. Об этом сообщили в местном отделении полиции.
48-летнего Энтони Брея арестовали в июне, после того как полицейские обнаружили у него режущий предмет. Им оказалась 15-сантиметровая копия Высшего меча, в которой лезвие доставалось из ножен нажатием кнопки.
Брей сказал полицейским, что меч был для него «фиджетом» — игрушкой, которой можно просто занять руки. Он купил ее в специализированном онлайн-магазине.
Офицеры пытались объяснить мужчине, что, несмотря на свое прямое назначение, в его руках остроконечный предмет, который можно использовать как оружие. Кроме того, владелец расхаживал с ним в центре Нанитона.
Брей признал, что посторонний может воспринять меч как угрозу, но настаивал, что не стал бы использовать его как оружие. Тем не менее мировой суд города Ройал-Лемингтон-Спа вынес обвинительный приговор.
«Мы не потерпим никаких ножевых нападений в общественных местах», — заявил сержант Спеллман из отдела патрульных расследований. «Можно найти фиджет-игрушки и без шестидюймовых лезвий. Можно не ходить с ними по улице, держа их перед собой», — заключил офицер.
Брею также нужно будет выплатить 154 фунта стерлингов в фонд помощи жертвам преступлений.