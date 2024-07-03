В Москву вернутся смерчи и сильные ливни 5 июля

Смерчи накроют Москву с 12 до 21 часа. На это время в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В этот день также выпадет более 20 миллиметров осадков за час, а местами возможен крупный град. Предупреждение об усилении ветра до 20–25 метров в секунду и грозе будет действовать 5 июля, с 12.00 до полуночи.