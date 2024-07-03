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В Москву вернутся смерчи и сильные ливни 5 июля

Сегодня в 17:38
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В пятницу, 5 июля, в Москве могут вновь начать образовываться смерчи. Также в столице ожидается гроза с сильным ливнем, передает Гидрометцентр.

Смерчи накроют Москву с 12 до 21 часа. На это время в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В этот день также выпадет более 20 миллиметров осадков за час, а местами возможен крупный град. Предупреждение об усилении ветра до 20–25 метров в секунду и грозе будет действовать 5 июля, с 12.00 до полуночи.

При этом в столице сохранится рекордно высокая температура воздуха. По мнению синоптиков, жара спадет только 6 и 7 июля до 23–25 градусов, однако уже 8-го числа Москву вновь ждет потепление.

Московская жара побила 134-летний температурный рекорд 2 июня. В этот день на метеостанции ВДНХ зафиксировали 32 градуса — больше, чем в рекордно жарком 1890 году.

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Теги:
ВДНХ
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