Анастасия Решетова подала в полицию заявление на Веронику Степанову, которая назвала ее проституткой

Модель Анастасия Решетова подала заявление в полицию на психологиню Веронику Степанову, обвинив ее в клевете. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Решетовой Сергея Жорина.
Поводом для обвинений стал пост в телеграм-канале Степановой, в котором она заявила о сексуальной связи Решетовой с мужем Алсу Яном Абрамовым. «Новоявленная мусульманка Решетова (занимающаяся эскортом в ОАЭ, так как еврей Тимати платит скудные алименты), решила натянуть свою, не первой свежести, пилотку, на тучного еврея Яна Абрамова», — написала Степанова. Она также обвинила модель в проституции.
По словам адвоката Решетовой, эта информация порочащая и недостоверная, а Степанова знала, что это ложь, но все равно опубликовала пост. Модель в своем заявлении пишет, что публикация Степановой характеризует ее как «безнравственного и аморального человека», а это неправда.
Решетова просит завести на психологиню уголовное дело о клевете, совершенной с использованием интернета (часть 2 статьи 128.1 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы).
Абрамов и Алсу поженились в 2006 году, у пары трое детей. В конце мая певица подала на развод с мужем. Несколько дней назад, отвечая на вопрос журналистов о возможной измене мужа, артистка сказала, что не хочет говорить о «девушках с низкой социальной ответственностью». По слухам, под такой девушкой она имеет в виду модель Анастасию Решетову.
Абрамов в конце июня подал ходатайство о мирном урегулировании бракоразводного процесса, чтобы разделить имущество без привлечения суда. Суд отложил заседание на два месяца, но Алсу подчеркнула, что развод состоится, и «назад дороги нет».