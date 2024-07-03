Анастасия Решетова подала в полицию заявление на Веронику Степанову, которая назвала ее проституткой

Абрамов и Алсу поженились в 2006 году, у пары трое детей. В конце мая певица подала на развод с мужем. Несколько дней назад, отвечая на вопрос журналистов о возможной измене мужа, артистка сказала, что не хочет говорить о «девушках с низкой социальной ответственностью». По слухам, под такой девушкой она имеет в виду модель Анастасию Решетову.