Владельца брендов водки «Московская» и «Столичная» и его бизнес признали экстремистским объединением

«В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holding и Stoli Group», — говорится в иске.