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Владельца брендов водки «Московская» и «Столичная» и его бизнес признали экстремистским объединением

Сегодня в 17:20
Фото: ИТАР-ТАСС

Тамбовский районный суд признал бизнесмена Юрия Шефлера и подконтрольные ему люксембургские компании Amber Beverage Group Holding и Stoli Group экстремистским объединением, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на судебные органы региона.

Российские активы Шефлера передадут в федеральную собственность. Кроме того, ведомство попросило наложить арест на движимое и недвижимое имущество Шефлера, включая денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

«В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holding и Stoli Group», — говорится в иске.

В Генпрокуратуре считают, что Шефлер «поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды ВСУ».

В июне права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) продали на аукционе в Гааге за 1,6 млн евро.

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