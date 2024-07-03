Под Суздалем силовики закрыли детский лагерь «с погружением в мир спецназа»

В Суздальском районе закрыли военно-спортивный лагерь «Спецназ.Дети.Суздаль». Прокуратура установила, что он работал незаконно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области на своем сайте.
«Спецназ.Дети.Суздаль» расположился на базе туркомплекса «Раек» на берегу Глазовского водохранилища. Оказалось, что организацию не внесли в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а у владельцев не было необходимой документации.
30 мая ведомство обратило внимание на продающиеся на официальном сайте путевки и предупредило организатора о возможном нарушении закона и административной ответственности. Несмотря на это, 1 июля в туркомплекс въехала уже вторая смена, а на следующий день туда пришли прокуроры и полиция.
Там они обнаружили 26 подростков, спавших в палатках. Судя по фотографиям, они ели неподалеку от кемпинга и жгли костры, а рядом с чащей были устроены туалеты. На одном из снимков кто‑то держит пятилитровые бутылки с непонятной темно-желтой жидкостью.
Оказалось, что у сотрудников не было ни договора аренды с руководством турбазы, ни списка сотрудников, ни документов о наличии педагогического образования, ни справок об отсутствии судимости, а на территории не дежурил медицинский работник — медсестра пришла только через два часа после начала проверочных мероприятий.
На сайте «Спецназ.Дети» говорится, что эта смена стала для лагеря второй, первая заезжала с 17 по 26 июня. За десятидневное проживание подростков в палатках, военно-тактические игры, экскурсии по Суздалю и катание на катамаранах и сабах с родителей просили почти 42 тыс. рублей.
«У нас реалистичная программа с погружением в мир спецназа. Для комфортной адаптации ребенка всю смену упаковали в игровой квест с элементами компьютерной игры. Игровой военный билет, звания, учебка, военно-тактические игры на основе страйкбола. Принимаем детей с любым уровнем физподготовки», — говорится на портале.