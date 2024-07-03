Под Суздалем силовики закрыли детский лагерь «с погружением в мир спецназа»

Оказалось, что у сотрудников не было ни договора аренды с руководством турбазы, ни списка сотрудников, ни документов о наличии педагогического образования, ни справок об отсутствии судимости, а на территории не дежурил медицинский работник — медсестра пришла только через два часа после начала проверочных мероприятий.