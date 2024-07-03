У вокалистки Heart Энн Уилсон диагностировали рак

«Недавно я перенесла операцию по удалению чего‑то, что, как оказалось, было раковым. Операция прошла успешно, и я чувствую себя прекрасно, но теперь мои врачи советуют мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я решила это сделать. И поэтому мои врачи предписывают мне не выступать на сцене до конца года, чтобы полностью восстановиться», — написала 74-летняя певица в своем инстаграме*.