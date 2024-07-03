У вокалистки Heart Энн Уилсон диагностировали рак

Солистка рок-группы Heart Энн Уилсон рассказала, что у нее диагностировали рак.
«Недавно я перенесла операцию по удалению чего‑то, что, как оказалось, было раковым. Операция прошла успешно, и я чувствую себя прекрасно, но теперь мои врачи советуют мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я решила это сделать. И поэтому мои врачи предписывают мне не выступать на сцене до конца года, чтобы полностью восстановиться», — написала 74-летняя певица в своем инстаграме*.
В связи с этим Heart отменили свой осенний тур «Royal Flush», во время которого группа собиралась посетить 48 городов США и Канады. В мае Heart отменили летний тур по Великобритании и Европе, который включал 6 концертов на британских аренах, сославшись на операцию Уилсон.
Артистка добавила, что намерена вернуться на сцену в 2025 году. «Это всего лишь пауза. Мне еще многое предстоит спеть», — прокомментировала она.
Энн Уилсон присоединилась к Heart в середине 1970-х годов вместе со своей сестрой Нэнси. Американско-канадская группа выпустила свой дебютный альбом в 1975 году и попала в топ-10 в США, но наибольшего коммерческого успеха добилась в середине-конце 1980-х благодаря синглам «These Dreams» и «Alone».
Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2023 году Энн и Нэнси получили премию «Грэмми» за прижизненные достижения.
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