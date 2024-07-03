В деле о подготовке убийства Собчак и Симоньян появился восьмиклассник

ФСБ отчиталась о срыве покушения на Собчак и Симоньян в середине июля 2023 года. По версии ФСБ, убийство готовили члены «Параграфа-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В том же месяце по делу были задержаны шесть человек: 18-летний Михаил Балашов и «юноши с фамилиями Савельев, Новик, Захаров, Гусев и Емельянов». В Мособлсуде отмечали, что среди задержанных есть несовершеннолетние.