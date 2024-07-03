В деле о подготовке убийства Собчак и Симоньян появился восьмиклассник

В деле о подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых фигуранта. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», который принадлежит Собчак.
Речь об ученике восьмого класса Павле Р., студенте колледжа связи Андрее Детковском и монтажнике Сергее Короленкове. Всех троих задержали еще 7 мая по делу о хулиганстве и избрали им меру пресечения в виде ограничения определенных действий, запретив выходить из дома по ночам.
СК связал задержания с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке убийства Собчак и Симоньян. В самой организации телеграм-каналу «Осторожно, новости» заявили, что никаких покушений на журналисток не готовили.
ФСБ отчиталась о срыве покушения на Собчак и Симоньян в середине июля 2023 года. По версии ФСБ, убийство готовили члены «Параграфа-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В том же месяце по делу были задержаны шесть человек: 18-летний Михаил Балашов и «юноши с фамилиями Савельев, Новик, Захаров, Гусев и Емельянов». В Мособлсуде отмечали, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
В апреле 2024-го, кроме хулиганства, им вменили три эпизода разбойных нападений. Новых задержанных — Павла Р. и Андрея Детковского — также обвиняют в подготовке теракта. При этом следствие не будет просить об их аресте.
После сообщений ФСБ о предотвращении покушения Собчак поблагодарила спецслужбы «за их работу» при условии, если «это все правда». Симоньян высказалась коротко: «Работаем, братья!»