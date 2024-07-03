Певица Лили Аллен завела OnlyFans и продает снимки ног

Британская певица и авторка подкастов Лили Аллен завела аккаунт на OnlyFans. Там она намерена продавать фотографии своих стоп для фут-фетишистов. Ссылка появилась 2 июля в сторис ее инстаграма*.
Артистка выложила снимок пальцев ног с педикюром у фонтана Треви в Риме и заклеила их сердечком с флагом Италии. Картинку сопровождала ссылка на платформу платного контента и подпись: «La dolce feeta» (игра слов: смесь итальянской фразы «La dolce vita» и слова feet — «ноги». — Прим. ред).
Сейчас на сайте у нее опубликованы всего 7 постов, доступ к ним стоит 10 долларов в месяц. «Всего лишь пробую ножкой», — говорится в описании. На аватарку и в профиле Аллен поставила фотографии пальцев.
Судя по всему, идея продажи фотографий пришла к музыкантке не позже двух недель назад. На подкасте «Miss Me?» она поделилась с соведущей, что задумала это, когда увидела у себя высокий рейтинг на сайте WikiFeet, где фут-фетишисты обмениваются понравившимся фотографиями.
«Я хожу на ноготочки к девушке, она рассказала, что у меня [на этом сайте] пять звезд и это бывает довольно редко. Оказывается, в интернете высоко ценят мои ноги. И вот она думает, что я могу заработать кучу денег на таком контенте. Я не стала ей отказывать», — вспоминала Аллен.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.