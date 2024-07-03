Кевин Спейси получит итальянскую премию Nations Award за прижизненные достижения

«Таормина — один из старейших итальянских кинопраздников, и увидеть выступление одного из величайших актеров современности — это величайшая привилегия. И зрители, и индустрия каждый день скучают по его безграничному таланту, и мы очень гордимся тем, что можем быть рядом с таким непревзойденным артистом», — добавили они.