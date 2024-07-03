Кевин Спейси получит итальянскую премию Nations Award за прижизненные достижения

Кевину Спейси вручат итальянскую премию Nations Award за выдающиеся достижения в профессиональной области на специальном гала-вечере в историческом южноитальянском городе Таормина в июле, передает Deadline.
По словам организаторов, звезда фильмов «Подозрительные лица», «Красота по-американски» и «Семь» также выступит с небольшим представлением на сцене, которое состоится 21 июля в греко-римском театре Таормины на 4000 мест.
Премия Nations Award организована под патронажем Сената Итальянской Республики и Сицилийского региона, ее режиссером станет Мишель Куратоло при участии художника-консультанта Марко Фалланки.
«Кевин Спейси — вечный памятник в истории кино и театра, который, безусловно, заслуживает шанса вернуть свою карьеру», — заявили Куратоло и Фалланка.
«Таормина — один из старейших итальянских кинопраздников, и увидеть выступление одного из величайших актеров современности — это величайшая привилегия. И зрители, и индустрия каждый день скучают по его безграничному таланту, и мы очень гордимся тем, что можем быть рядом с таким непревзойденным артистом», — добавили они.
Вручение награды Спейси пройдет на фоне многочисленных обвинений в сексуализированном насилии проступках, выдвинутых против актера, которые сам он отрицает.
С момента первых обвинений в 2017 году против артиста подали несколько исков. В январе 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке пришел к выводу, что он не домогался актера Энтони Рэппа, который заявил, что Спейси изнасиловал его на съемках в начале 1980-х, когда Рэппу было 14.
В 2023 году суд в Британии признал актера невиновным по девяти обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым четырьмя людьми. Несколько других обвинений и исков были сняты.
В 2025 году Спейси предстоит новый гражданский процесс в Великобритании, возбужденный мужчиной, который утверждает, что актер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении него, причинив ему «психический ущерб» и «финансовые потери».
В своих интервью Спейси говорил, что в прошлом он мог вести себя неподобающим образом, но отрицает, что вел себя незаконно. В недавнем разговоре с Пирсом Морганом актер признался, что у него нет постоянного места жительства и почти не осталось денег из‑за многомиллионных долгов после судебных процессов.