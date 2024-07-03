В России заблокировали ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» из‑за признаков ЛГБТ*-контента

Роскомнадзор внес ссылку на испанскую мелодраму «Три метра над уровнем неба» Фернандо Гонсалеса Молины в реестр запрещенной информации. Об этом сообщают «Осторожно, новости».
Вероятно, регулятор усмотрел в картине признаки ЛГБТ*-контента. По сюжету школьница из обеспеченной семьи и уличный хулиган влюбляются друг в друга. Семья девушки против этих отношений, но любовь побеждает.
В 2011 году «Три метра над уровнем неба» номинировали на премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий, а Марио Касас, исполнивший главную роль, получил премию латиноамериканских критиков в области развлечений (Premios ACE) в номинации «Лучший новый актер».
В реестр Роскомнадзора также попала ссылка на американский сериал «Как избежать наказания за убийство». По всей видимости, причина аналогична — признаки ЛГБТ-контента, которые усмотрел в сериале РКН.
Недавно в России заблокировали песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей». Госорган, по решению которого песню запретили, не указан, но, вероятно, это сделала Генпрокуратура.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.