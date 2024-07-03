В Китае ученые создали робота с человеческим мозгом

Китайские ученые придумали робота с искусственным человеческим мозгом. Об этом пишет South China Morning Post.
В технологии «мозга на чипе» они совместили органоид мозга — ткань, полученную из стволовых клеток человека, — с чипом нейронного интерфейса для питания робота. Теперь исследователи учат его избегать препятствий и хватать предметы.
Разработка сотрудников Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий объединяет электрические сигналы мозга с внешними вычислительными мощностями. «Технология использует культивируемый in-vitro „мозг“ в сочетании с чипом электродов, который кодирует и декодирует обратную связь от стимуляции», — объясняет устройство вице-президент Тяньцзиньского университета Минг Донг.
По его словам, это первая в мире подобная система с открытым исходным кодом, она может открыть путь к развитию вычислений, совершаемых тем же образом, как это делает настоящий мозг, а в перспективе — и к созданию гибридного человеко-роботизированного интеллекта.
Выбор стволовых клеток обусловлен тем, что они могут развиваться в различные виды тканей, включая нервные. При пересадке в мозг они могут устанавливать функциональные связи с мозгом хозяина. Сейчас исследователи заняты решением двух ключевых проблем: низкой зрелости развития органоида и недостаточного снабжения питательными веществами.