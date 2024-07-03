МИД и ФСБ могут получить право на изъятие внутренних паспортов россиян

Еще одним основанием для лишения паспорта станет несоответствие между лицом на фотографии в паспорте и человеком, который предъявил документ. «Критерием недостоверности сведений в паспорте и основанием для его изъятия в данном случае будет являться несоответствие фотографического изображения лица, содержащегося в ведомственных информационных системах МВД России, с фотографией владельца в паспорте», — пояснила представительница МВД.