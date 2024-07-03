МИД и ФСБ могут получить право на изъятие внутренних паспортов россиян

МВД предлагает наделить пограничную службу, консульства и дипломатические представительства правом изымать внутренние паспорта россиян. Об этом рассказала замначальника Управления паспортной и регистрационной работы ведомства Екатерина Сизова в интервью «Российской газете».
По ее словам, в законы о порядке въезда и выезда из России, а также гражданстве страны появится новое основание недействительности внутреннего паспорта — внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей.
К таким МВД будет относить отметки о пересечении границы или о владении животным, а также рисунки. Штампы в основной документ могли ставить пограничники Казахстана и Армении.
Еще одним основанием для лишения паспорта станет несоответствие между лицом на фотографии в паспорте и человеком, который предъявил документ. «Критерием недостоверности сведений в паспорте и основанием для его изъятия в данном случае будет являться несоответствие фотографического изображения лица, содержащегося в ведомственных информационных системах МВД России, с фотографией владельца в паспорте», — пояснила представительница МВД.
Кроме того, консульства и пограничные органы ФСБ будут менять ставшие недействительными паспорта на временные удостоверения личности, дающие право въезда в Россию. Воспользоваться ими можно будет в срок от 5 до 30 дней со дня выдачи в зависимости от от причины получения.
Сизова уточнила, к рисункам не будут относить случайные следы или разводы от ручки. Прокол от степлера и другие повреждения паспорта также не делают его недействительным, если они не мешают считыванию содержания реквизитов, добавила она.