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Во Франции неизвестные украли из скалы меч Дюрандаль

Сегодня в 13:18
Фото: Grantibo/Shutterstock

Во Франции из скалы исчез легендарный меч рыцаря Роланда Дюрандаль — местный Экскалибур. Об этом сообщает La Dépêche со ссылкой на мэра города Рокамадура Доминика Ленфана.

«Нам будет не хватать Дюрандаля. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, и нет ни одного гида, который бы не указывал на него во время своих визитов. Рокамадур чувствует, что у него отняли часть себя, но, даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этого меча связаны», — сказал мэр города.

Местные не понимают, как кто‑то мог украсть этот меч, находившийся на высоте десяти метров в скале и не имевший никакого доступа к нему.

По словам Ленфана, формально меч считается собственностью государства. Дюрандаль выковали специально для нанесения несмертельных ранений, его длина — порядка 80 сантиметров.

Средневековая легенда гласит, что, до того как меч был передан Роланду, Карл Великий получил Дюрандаль от ангела. Именно во время Битвы при Ронсевале умирающий рыцарь подбросил его в воздух, чтобы он не попал в руки врагов. Пролетев несколько сотен километров, он, как говорят, впечатался в скалу Рокамадура.

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