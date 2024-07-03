Во Франции неизвестные украли из скалы меч Дюрандаль

«Нам будет не хватать Дюрандаля. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, и нет ни одного гида, который бы не указывал на него во время своих визитов. Рокамадур чувствует, что у него отняли часть себя, но, даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этого меча связаны», — сказал мэр города.