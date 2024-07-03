Совет Федерации принял заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ

В частности, в 2022 году членам делегации РФ отказали в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бирмингеме и в ее осеннем заседании в Варшаве, в 2023 году — в Ванкувере, а в 2024-м — в Бухаресте, что назвали «последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации».