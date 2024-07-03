Совет Федерации принял заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ

Совет Федерации единогласно принял заявление о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что «в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны». «В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ», — говорится в документе.
«В последние годы ассамблея полностью превратилась в политизированный инструмент коллективного Запада по реализации антироссийского курса, направленного на оказание давления на Россию в связи с проведением специальной военной операции в ущерб работе по важным направлениям сотрудничества», — сказал на заседании сенатор Владимир Джабаров.
Совфед обвинил руководство ПА ОБСЕ в том, что они «под надуманными предлогами неоднократно лишали [российскую делегацию] возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ».
В частности, в 2022 году членам делегации РФ отказали в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бирмингеме и в ее осеннем заседании в Варшаве, в 2023 году — в Ванкувере, а в 2024-м — в Бухаресте, что назвали «последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации».
Парламентарии отметили, что они будут готовы вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии «пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности».