В Омской области испуганное стадо овец пришлось снимать с крыши здания

В Омской области овцы загадочным образом оказались на крыше сеновала. Видео инцидента местный житель прислал изданию Om1.ru.
Подписчик из села Южное Павлоградского района рассказывает, что кто‑то из его соседей не нашел своих животных на прежнем месте и отправился на их поиски. Неожиданно их удалось найти на крыше двухэтажного сарая с сеном на участке односельчанина. Испуганные питомицы неизвестным образом забрались на самый верх и гуляли от края до края.
Одному из мужчин пришлось подняться к ним и заставить спуститься. Он боялся, что животные столкнут его вниз, поэтому сельчанин стал кидать в них камни, и те стали разбегаться в стороны.
В конце концов овцы спустились на землю и вернулись к хозяину в целости и сохранности.
В июне у китайской молодежи появилось антистресс-увлечение: они ездят в сельскую местность, чтобы потрогать овец за попы.
«Я пролетел пять часов только для того, чтобы погладить овечьи ягодицы. В большом городе невозможно ощутить ничего подобного», — пишут в местных соцсетях.
Пожимание мягкого жира на ягодицах «вызывает невероятное привыкание». Впрочем, части китайцев новое увлечение кажется неэтичным и небезопасным.