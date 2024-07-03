В Омской области испуганное стадо овец пришлось снимать с крыши здания

Подписчик из села Южное Павлоградского района рассказывает, что кто‑то из его соседей не нашел своих животных на прежнем месте и отправился на их поиски. Неожиданно их удалось найти на крыше двухэтажного сарая с сеном на участке односельчанина. Испуганные питомицы неизвестным образом забрались на самый верх и гуляли от края до края.