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«Олененок», «Сегун», «Люди Икс ’97»: Metacritic выбрал 20 сериалов 2024 года с лучшими оценками

Сегодня в 11:04
Фото: кадр из видео с канала Hulu

Metacritic подвел сериальные итоги первой половины 2024 года. Агрегатор рецензий выбрал 20 проектов с лучшими оценками. В рейтинг попали «Олененок», «Сегун», «Люди Икс ’97» и многие другие релизы.

Верхние три позиции заняли «Олененок», «Фантазмы» и «Сегун». Громкий сериал Netflix об опасной преследовательнице оказался неожиданным хитом стриминга, уже получил награду Gotham TV Awards и номинации Ассоциации телевизионных критиков, а его шоураннеру обеспечил контракт с HBO.

Комедия HBO «Фантазмы» неожиданно оказалась на второй строчке. Проект актера, режиссера и сценариста Хулио Торреса сплетает множество комедийных скетчей в единую сюрреалистичную историю о парне с аллергией на желтый цвет и фиксацией на поисках сережки в виде золотой устрицы. Выделиться шоу также помогают камео Эммы Стоун, Алексы Деми, Стива Бушеми, Пола Дано и других ярких актеров.

На третьей строчке оказалась историческая драма «Сегун». Новая адаптация романа о японской феодальной войне уже побила рекорды по просмотрам на Hulu, покорила зрителей перформансом Хироюки Санады и Анны Саваи, а потому заработала продление сразу на два сезона вперед, несмотря на то что события масштабного первоисточника Джеймса Клавелла были показаны в 10 сериях целиком.

Среди других фильмов выделяются документальный проект о комике Джерроде Кармайкле, единственный мультсериал в топ-20 «Люди Икс ’97» и британская документальная драма «Мистер Бейтс против почты» о том, как незаметный баг почтового приложения превратил в преступников сотни почтальонов по всей стране.

Полный топ-20

  1. «Олененок» — 88 баллов из 100
  2. «Фантазмы» — 87 из 100
  3. «Сегун» — 85 из 100
  4. «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83 из 100
  5. «Люди Икс ’97» — 82 из 100
  6. «In Restless Dreams: The Music of Paul Simon» — 80 из 100
  7. «Boarders» — 80 из 100
  8. «Мистер Бейтс против почты» — 80 из 100
  9. «Сочувствующий» — 80 из 100
  10. «Нолли» — 79 из 100
  11. «Диарра из Детройта» — 79 из 100
  12. «Ren Faire» — 79 из 100
  13. «День, когда мы были счастливы» — 78 из 100
  14. «Длинная тень» — 78 из 100
  15. «Шоу Винса Стейплса» — 77 из 100
  16. «Maryland» — 76 из 100
  17. «Один день» — 76 из 100
  18. «American Nightmare» — 76 из 100
  19. «Рипли» — 75 из 100
  20. «Мистер и миссис Смит» — 75 из 100
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