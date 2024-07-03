«Олененок», «Сегун», «Люди Икс ’97»: Metacritic выбрал 20 сериалов 2024 года с лучшими оценками

На третьей строчке оказалась историческая драма «Сегун». Новая адаптация романа о японской феодальной войне уже побила рекорды по просмотрам на Hulu, покорила зрителей перформансом Хироюки Санады и Анны Саваи, а потому заработала продление сразу на два сезона вперед, несмотря на то что события масштабного первоисточника Джеймса Клавелла были показаны в 10 сериях целиком.