Гленн Хауэртон и Кевин Бейкон присоединились к актерскому составу мини-сериала «Сирены»

Кевин Бейкон («Таинственная река», «Убийство первой степени») и Гленн Хауэртон («В Филадельфии всегда солнечно») присоединятся к актерскому составу предстоящего мини-сериала Netflix «Сирены», передает Variety.
Они появятся на экране с Джулианне Мур, Милли Элкок и Меганн Фэхи, об участии которых стало известно ранее. Постановщицей проекта выступила Молли Смит Мецлер, работавшая над сериалом «Уборщица. История матери-одиночки».
Действие шоу разворачивается в течение одного уик-энда в роскошном поместье на пляже. Согласно официальному описанию, «Девон (Фэхи) считает, что у ее сестры Симоны (Элкок) жуткие отношения с ее новым боссом, загадочной светской львицей Микаэлой Келл (Мур). Решив, что настало время вмешаться, Девон разыскивает свою сестру. Однако героиня даже не представляет, каким грозным противником окажется Микаэла».
Бейкон сыграет Питера Келла, который, как утверждается, «заядлый любитель активного отдыха, который любит иногда покурить травы и происходит из богатой семьи».
Хауэртон исполнит роль Итана Корбина II, «близкого друга Келлов, холостяка, живущего по соседству и завсегдатая яхт-клуба, стремительно растрачивающего свой трастовый фонд», — говорится в описании персонажа.