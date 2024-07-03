Гленн Хауэртон и Кевин Бейкон присоединились к актерскому составу мини-сериала «Сирены»

Действие шоу разворачивается в течение одного уик-энда в роскошном поместье на пляже. Согласно официальному описанию, «Девон (Фэхи) считает, что у ее сестры Симоны (Элкок) жуткие отношения с ее новым боссом, загадочной светской львицей Микаэлой Келл (Мур). Решив, что настало время вмешаться, Девон разыскивает свою сестру. Однако героиня даже не представляет, каким грозным противником окажется Микаэла».