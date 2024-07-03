В Москве из‑за жары крановщик потерял сознание и умер. К нему не поднялись из‑за нагретого крана

Mash уточняет, что прибывшие на место спасатели не смогли залезть выше из‑за нагрева крана и сильного ветра. Они добрались лишь до 16-го этажа, половины высоты конструкции, и затем запросили помощь второго расчета и альпинистское оборудование. Лестница оказалась слишком узкой, чтобы спустить по ней пострадавшего на носилках.