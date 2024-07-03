В Москве из‑за жары крановщик потерял сознание и умер. К нему не поднялись из‑за нагретого крана

На стройке в Москве из‑за жары скончался крановщик. Спасатели не смогли подняться к нему из‑за нагревшегося железа крана. Об этом сообщил телеграм-телеканал «360».
По информации Shot, инцидент произошел на юге столицы, в Даниловском районе, на стройке ЖК High Life. Около 8 утра в кабину на высоту около 200 метров забрался сотрудник утренней смены и обнаружил коллегу без сознания. По словам очевидца, мужчина «был холодный».
Mash уточняет, что прибывшие на место спасатели не смогли залезть выше из‑за нагрева крана и сильного ветра. Они добрались лишь до 16-го этажа, половины высоты конструкции, и затем запросили помощь второго расчета и альпинистское оборудование. Лестница оказалась слишком узкой, чтобы спустить по ней пострадавшего на носилках.
После 10 утра спасатели все-таки смогли попасть в раскаленную кабину и нашли крановщика без дыхания и пульса. Предварительно причиной смерти называют остановку сердца из‑за жары.
Вчера в городе зафиксировали новый рекорд: температура воздуха прогрелась до 32 градусов. Такой жары в Москве не было с 1890 года, но 4 июля она может достигнуть и 35 градусов Цельсия.
За прошлые сутки в России зафиксировали серию из 40 температурных рекордов. Кроме Москвы аномальная жара установилась в Симферополе (+35,3 градуса), Твери (+33,7), Брянске (+32,3), Владимире (+32,3), Туле (+31,8) и на юге Дальнего Востока.