Из школьной программы исключили учебники по экономике иноагента Игоря Липсица

В августе 2023 года сооснователь ВШЭ заявил об увольнении из вуза. В последние годы он жил за рубежом и преподавал удаленно, но, по его словам, руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало договор. «В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из „Вышки“. Я его и реализовал», — сказал Липсиц.