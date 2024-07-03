Из школьной программы исключили учебники по экономике иноагента Игоря Липсица

Минпросвещения исключило из перечня школьных пособий учебники по финансовой грамотности и экономике сооснователя Высшей школы экономики Игоря Липсица*, которого ранее Минюст объявил иноагентом, передает РБК.
Из списка школьных учебников пропали учебники Липсица по финансовой грамотности для 5–7-х и 8–9-х классов, а также учебники по экономике для 7–8-х, 9-х и 10–11-х классов.
В разговоре с «Парламентской газетой» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что причиной исключения учебников из программы стал статус иноагента у Липсица.
Экономиста признали иноагентом 15 марта. Минюст заявил, что преподаватель участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, призывал к наращиванию поставок оружия Украине и передаче ей активов России.
В августе 2023 года сооснователь ВШЭ заявил об увольнении из вуза. В последние годы он жил за рубежом и преподавал удаленно, но, по его словам, руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало договор. «В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из „Вышки“. Я его и реализовал», — сказал Липсиц.
* Игорь Липсиц внесен Минюстом в реестр иноагентов.