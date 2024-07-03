В Минкульте поддержали введение дресс-кода для артистов на концертах

Ее коллега Люся Чеботина выступила против введения дресс-кода для артистов и даже выразила готовность прекратить выступать в случае принятия закона о нем (такой для внесения в Госдуму подготовили в Башкортостане). «Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены из‑за того, как там жарко. Если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — сказала артистка журналисту.