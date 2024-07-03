В Минкульте поддержали введение дресс-кода для артистов на концертах

Министерство культуры одобрило идею ввести дресс-код для музыкантов на концертах. Об этом сообщила депутатка Госдумы Ирина Филатова, которая получила ответ ведомства на свою инициативу.
«С пониманием относимся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей, действия которых адресованы широкой аудитории, получают резонанс в СМИ и могут вызвать отклик неравнодушных граждан. Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия», — говорится в опубликованном ответе.
«В этой связи в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — сказано в тексте за подписью министерки Ольги Любимовой.
Дискуссия о дресс-коде для артистов началась с возмущения депутата Госсобрания Башкортостана образом Ольги Бузовой на сцене VK Fest в Уфе. На ее сценический костюм пожаловались в местное управление Следственного комитета, а глава Лиги безопасного интернета назвала выступление «голой вечеринкой».
Певица позже принесла извинения тем, кого мог оскорбить ее наряд: «Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины, и все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет».
Ее коллега Люся Чеботина выступила против введения дресс-кода для артистов и даже выразила готовность прекратить выступать в случае принятия закона о нем (такой для внесения в Госдуму подготовили в Башкортостане). «Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены из‑за того, как там жарко. Если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — сказала артистка журналисту.