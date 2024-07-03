Умер Роберт Таун, сценарист «Китайского квартала»

Умер сценарист и режиссер Роберт Таун, лауреат премии «Оскар» за оригинальный сценарий к фильму «Китайский квартал» и признанный мастер сценарного искусства. Он скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет, сообщил Variety со ссылкой на его агента Кэрри МакКлюр.
За свою долгую карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, когда он начал работать актером и сценаристом у режиссера фильмов категории B Роджера Кормана, Таун стал одним из самых востребованных сценаристов в истории кино, к которому то и дело обращались за решением структурных проблем и созданием великих моментов для чужих фильмов.
Таун стал известен в 1970-х годах, выпустив в течение 14 месяцев сразу три кассовых хита: «Последний наряд» (1973), «Китайский квартал» (1974) и «Шампунь» (1975). Все три сценария были номинированы на премию «Оскар», а «Китайский квартал» удостоился награды.
В большинстве случаев имя Тауна не было указано в титрах, например, в фильмах «Заговор „Параллакс“» (1974), «Марафонец» (1976), «Излучины Миссури» (1976) и «Небеса могут подождать» (1978). Нанятый Уорреном Битти в качестве специального консультанта для фильма 1967 года «Бонни и Клайд», Таун перестроил картину, чтобы драматизировать неминуемую гибель героев.
В 1973 году он удостоился редкой чести: режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола поблагодарил его в своей речи на вручении премии «Оскар» за сценарий трогательной и ключевой сцены в саду с Аль Пачино и Брандо — сцены, которой не было в книге Марио Пьюзо.
Таун писал для многих звезд своего времени, включая Николсона, Битти, Харрисона Форда, Мела Гибсона и Тома Круза. Он работал для Полански над фильмом «На грани безумия» (1988). Для Круза он работал над сценариями фильмов «Дни грома» (1990), «Фирма» (1993), «Миссия невыполнима» (1996) и «Миссия невыполнима-2» (2000).