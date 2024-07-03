Умер Роберт Таун, сценарист «Китайского квартала»

За свою долгую карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, когда он начал работать актером и сценаристом у режиссера фильмов категории B Роджера Кормана, Таун стал одним из самых востребованных сценаристов в истории кино, к которому то и дело обращались за решением структурных проблем и созданием великих моментов для чужих фильмов.