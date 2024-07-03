В Дагестане мусульманам временно запретили носить никаб

Муфтият Дагестана принял решение о временном запрете ношения никаба в республике. Об этом заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в телеграм-канале организации.
«Муфтий <…> объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — cказал он.
Объясняя решение, замглавы религиозного органа сослался на обращение дагестанского Министерства по национальной политике и делам религии, которое предупредило об угрозе безопасности жителям республики, а также на вынесенное вчера заключение отдела фетв муфтията.
Ранее руководство религиозной организации заявило, что после анализа шариатских текстов не нашло достаточных оснований для всеобщего запрета ношения никаба. Для многих СМИ это стало поводом для сообщений о негативном отношении муфтията Дагестана к возможному запрету.
«При этом стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет, поскольку безопасности в исламе отводится первостепенное значение. Данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер», — говорилось в тексте заявления муфтията. Заместителю муфтия пришлось позже подчеркнуть, что организация все-таки поддержит временный запрет.
Дискуссия о запрете в России мусульманской одежды, скрывающей лицо, развернулась в конце мая этого года. Ее запустил глава СПЧ Валерий Фадеев, выступивший с соответствующим предложением. В Духовном управлении мусульман Татарстана этот шаг назвали «выпадом против мусульман и против культурного многообразия России». Тогда же депутаты Госдумы вносили законопроекты о праве субъектам России и школам вводить запрет на ношение скрывающей лицо одежды и штрафах за ее ношение в общественных местах.
С новой силой дискуссия запустилась после теракта в Дагестане. Там пять боевиков напали на храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. На следующий день глава республики Сергей Меликов выступил против ношения никаба. Запрет на исламский женский головной убор он объяснил вопросами безопасности, в том числе тем, что его могут носить мужчины.