В Дагестане мусульманам временно запретили носить никаб

Дискуссия о запрете в России мусульманской одежды, скрывающей лицо, развернулась в конце мая этого года. Ее запустил глава СПЧ Валерий Фадеев, выступивший с соответствующим предложением. В Духовном управлении мусульман Татарстана этот шаг назвали «выпадом против мусульман и против культурного многообразия России». Тогда же депутаты Госдумы вносили законопроекты о праве субъектам России и школам вводить запрет на ношение скрывающей лицо одежды и штрафах за ее ношение в общественных местах.