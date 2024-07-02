Сын Кристофера Рива получит камео в фильме «Супермен» Джеймса Ганна

В мае 1995 года жизнь Рива перевернулась после падения с лошади на скачках. Актер сломал шейные позвонки и остался парализованным ниже плеч. Несмотря на травму, Рив занялся благотворительной деятельностью и продолжал появляться на телевидении и в кино. Он умер в 2004 году от сердечного приступа в возрасте 52 лет.