Сын Кристофера Рива получит камео в фильме «Супермен» Джеймса Ганна

Уилл Рив, сын умершей звезды франшизы «Супермен» Кристофера Рива, получит камео в фильме о супергерое, который снимет Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Миротворец»). Об этом сообщил Deadline.
Рив-младший, который работает корреспондентом телеканала ABC News, исполнит эпизодическую роль тележурналиста. Warner Bros. и DC пока не подтвердили эту информацию.
Сам Рив пока тоже не прокомментировал новость. Репортер, известный своей схожестью со знаменитым отцом, ранее появлялся в нескольких фильмах — это происходило, когда Уилл был ребенком.
Кристофер Рив сыграл главную роль в картине «Супермен» 1978 года. Позднее он появился в трех последующих продолжениях, которые вышли в 1980, 1983 и 1987 годах. Он также снимался в таких фильмах как «Бостонцы», «Дорога в Эйвонли», «Безмолвие» и «Деревня проклятых».
В мае 1995 года жизнь Рива перевернулась после падения с лошади на скачках. Актер сломал шейные позвонки и остался парализованным ниже плеч. Несмотря на травму, Рив занялся благотворительной деятельностью и продолжал появляться на телевидении и в кино. Он умер в 2004 году от сердечного приступа в возрасте 52 лет.
«Супермен» Джеймса Ганна выйдет на экраны в июле 2025 года. Центральную роль в фильме исполнит Дэвид Коренсвет. Посмотреть на него в культовом образе можно здесь.
Вместе с Коренсветом в картине сыграют Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»), Николас Холт («Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости»), Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город») и другие артисты.
«Супермен» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.