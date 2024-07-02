Ватикан признал фальшивкой «плачущую кровью» статую Девы Марии из Тревиньяно-Романо

Ватикан признал фальшивкой знаменитую статую Девы Марии из Тревиньяно-Романо, которая якобы «плачет кровью». Об этом написали QDL и Daily Mail.
Представители Католической церкви выяснили, что чудотворные «слезы» фигуры были свиной кровью. Ее предположительно наносила на статую Жизелла Кардиа — женщина, объявившая себя в 2016 году провидицей.
Кардиа, чье настоящее имя Мария Джузеппа Скарпулла, утверждала, что видела Деву Марию на озере Браччано. После этого Жизелла, по ее собственным заверениям, получила возможность общаться с Мадонной и совершать по ее воле чудеса.
Вскоре в Тревиньяно-Романо стали стекаться паломники со всей Италии: они стремились своими глазами увидеть современное чудо и встретиться с Жизеллой. Верующие считали, что статуя Богоматери предсказала пандемию COVID-19.
Кардиа же заявляла, что однажды смогла накормить нуждающихся пиццей, запасы которой не иссякали по воле святой. Жители Тревиньяно-Романо скептически относились с Жизеле, но на ее популярность это, кажется, не влияло.
Однако горожане обратились к полицейским и частному детективу и предоставили доказательства, что «плач» статуи Девы Марии не более чем инсценировка. Проверка в 2020 году показала, что на фигуре Богоматери появлялась кровь самой Кардии.
В 2023 году «слезы» статуи идентифицировали как свиную кровь. После этого Кардиа покинула Тревиньяно-Романо, получив за несколько лет от обманутых паломников десятки тысяч евро в виде пожертвований.
Теперь же Ватикан окончательно закрыл вопрос о сверхъестественной природе «слез» фигуры Девы Марии. «Очевидно, ничего сверхъестественного в ней нет», — заявили в официальном заключении.
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