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Парализованный британец написал книгу о своей жизни с помощью движений глаз

Сегодня в 00:29
Фото: howard_wicks

29-летний парализованный британец Говард Уикс написал книгу о своей жизни с помощью движений одних только глаз. О его истории рассказал Би-би-си.

Молодой человек лишился возможности управлять какими‑либо другими частями тела в 2011 году после инсульта. В своих мемуарах Уикс рассказал о первых четырех годах своей новой жизни.

Дебютная глава рассказывает о жизни Говарда до инсульта. Затем писатель делится деталями произошедшей с ним трагедии и тем, как он проводил свое время в больнице после нее.

«Книга завершается моим переходом от больничной жизни к общественной», — рассказал Уикс. Он отметил, что намерен написать еще по меньшей мере две книги о своей жизни с «синдромом запертого человека».

На создание первой части задуманной мужчиной трилогии у Говарда ушло около 18 месяцев. За это время, используя компьютер Eyegaze, Уикс надиктовал 50 тыс. слов.

«Синдром запертого человека» — редкое неврологическое расстройство, при котором люди оказываются парализованными, но полностью сохраняют сознание.

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