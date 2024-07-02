Синие ботинки Элвиса Пресли продали на аукционе за 120 тысяч фунтов

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, обувь — это то, о чем «сразу вспоминаешь, когда говоришь об Элвисе Пресли». Вероятно, этим можно объяснить высокую цену, которую заплатил новый владелец замшевых туфель. Его имя не раскрывается.