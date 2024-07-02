Московская жара побила 134-летний температурный рекорд

134 года назад в этот день воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса. В 2024 году этот рекорд оказался побит. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в районе Балчуга температура поднялась даже до 33,2 градуса.