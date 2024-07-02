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Московская жара побила 134-летний температурный рекорд

Сегодня в 22:31
Фото: Jeremy Bishop/Unsplash

В Москве установлен новый температурный рекорд: 2 июля на метеостанции ВДНХ зафиксировали 32 градуса. Это больше, чем в рекордно жарком 1890 году, сообщил ТАСС.

134 года назад в этот день воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса. В 2024 году этот рекорд оказался побит. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в районе Балчуга температура поднялась даже до 33,2 градуса.

Синоптики прогнозируют аномально жаркое лето в европейской части России. В Московском метеобюро предупредили, что 4 июля воздух может прогреться до 35 градусов.

К 7 июля жара в столице спадет, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура снизится до климатической нормы от 25 до 28 градусов.

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