Джон Сина спасает Аквафину в трейлере комедийного боевика «Джекпот»

«Кэти, ты выиграла в лотерею. Теперь любой, кто убьет тебя до заката, получит твои деньги — на законных основаниях», — объясняет Джон Сина в трейлере. После того как Аквафина отвечает, что это похоже на убийство, он поясняет: «О, только не в Калифорнии. Это просто шанс сорвать куш».