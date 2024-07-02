Джон Сина спасает Аквафину в трейлере комедийного боевика «Джекпот»

Prime Video опубликовал трейлер комедийного боевика «Джекпот». Его премьера состоится 15 августа 2024 года.
Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе в 2030 году. В центре сюжета — начинающая актриса Кэти, которая выигрывает в лотерею.
Однако она не знает, что штат Калифорния разрешает всем жителям убить до заката победителя и забрать его приз без последствий. Выжить девушке помогает агент по защите победителей в лотерее, который получит часть денег, если она выживет.
«Кэти, ты выиграла в лотерею. Теперь любой, кто убьет тебя до заката, получит твои деньги — на законных основаниях», — объясняет Джон Сина в трейлере. После того как Аквафина отвечает, что это похоже на убийство, он поясняет: «О, только не в Калифорнии. Это просто шанс сорвать куш».
Позже Анквафина говорит ему: «Я доверяю тебе. Думаю, это потому, что ты похож на бульдога, которого колдунья заколдовала и превратила в человека. Ты когда‑нибудь думал об этом?».
Фильм продюсировали Джон Сина и Пол Фиг. Главные роли исполнили сам Сина, Аквафина, Шонн Уильям Скотт, Мэриэн Грин, Дэвид Конк, Джош Диого и другие актеры.