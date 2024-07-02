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Эминем выпустил трек «Tobey». На обложке — культовый мем из «Человека-паука»

Сегодня в 22:00
Фото: Eminem/YouTube

Эминем выпустил сингл «Tobey», который войдет в его грядущий альбом «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)».

В записи трека приняли участие мичиганцы Big Sean и BabyTron. «Тоби Магуайра укусил паук, но, видишь ли, это был козел», — читает в начале сингла BabyTron.

«Tobey» — четвертая совместная работа Эминема и Big Sean, после «Detroit vs. Everybody», «No Favors» и «Friday Night Cypher». Клип на трек выйдет 5 июля. Его снял Коул Беннетт, который уже работал над клипами «Godzilla», «Gnat» и «Doomsday Pt. 2».

Несколько дней назад Эминем анонсировал этот трек в коротком ролике в своих социальных сетях. В нем рэпер одет в хоккейную маску и держит в руках бензопилу, а женщина рожает демонического ребенка.

Новый альбом Эминем выйдетт на стримингах 12 июля. Впервые он объявил о пластинке в апреле, выпустив тизер криминального шоу «Detroit Murder Files» в дополнение к нему. Позже он опубликовал некролог в детройтской газете, попрощавшись со своим альтер эго Слимом Шейди.

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