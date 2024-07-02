Эминем выпустил сингл «Tobey», который войдет в его грядущий альбом «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)».
В записи трека приняли участие мичиганцы Big Sean и BabyTron. «Тоби Магуайра укусил паук, но, видишь ли, это был козел», — читает в начале сингла BabyTron.
«Tobey» — четвертая совместная работа Эминема и Big Sean, после «Detroit vs. Everybody», «No Favors» и «Friday Night Cypher». Клип на трек выйдет 5 июля. Его снял Коул Беннетт, который уже работал над клипами «Godzilla», «Gnat» и «Doomsday Pt. 2».
Несколько дней назад Эминем анонсировал этот трек в коротком ролике в своих социальных сетях. В нем рэпер одет в хоккейную маску и держит в руках бензопилу, а женщина рожает демонического ребенка.
Новый альбом Эминем выйдетт на стримингах 12 июля. Впервые он объявил о пластинке в апреле, выпустив тизер криминального шоу «Detroit Murder Files» в дополнение к нему. Позже он опубликовал некролог в детройтской газете, попрощавшись со своим альтер эго Слимом Шейди.