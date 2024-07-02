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Вышел трейлер эротической драмы Одри Диван «Эммануэль»

Сегодня в 20:22
Фото: ONE Media/YouTube

Французская режиссерка Одри Диван представила трейлер эротической драмы «Эммануэль». Премьера картины состоится в сентябре на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Съемки ленты, ставшей вольной адаптацией одноименного романа Эммануэль Арсан, проходили в Гонконге. В главной роли — звезда «Портрета девушки в огне» Ноэми Мерлан.

Актриса исполнила роль Эммануэль, которая отправляется в Гонконг в командировку. В этом чувственном городе она завязывает многочисленные знакомства и встречает Кея (Уилл Шарп), мужчину, который постоянно ускользает от нее.

Помимо Мерлан в фильме также снимаются Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан и Энтони Вон.

Диван, обладательница «Золотого льва» за фильм 2021 года «Событие», написала «Эммануэль» в соавторстве с коллегой-режиссером Ребеккой Злотовски, чей фильм 2013 года «Гранд Централ: Любовь на атомы» был показан в конкурсе в Каннах и получил премию Франсуа Шале.

По роману «Эммануэль» в 1974 году был снят одноименный фильм, режиссером которого стал Жюст Жакен, а в главной роли снялась Сильвия Кристель. Фильм стал культовым и вдохновил множество спин-оффов и подражателей. По словам Диван, ее пересказ этой истории был задуман как исследование удовольствия в эпоху после #MeToo.

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