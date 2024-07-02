Вышел трейлер эротической драмы Одри Диван «Эммануэль»

По роману «Эммануэль» в 1974 году был снят одноименный фильм, режиссером которого стал Жюст Жакен, а в главной роли снялась Сильвия Кристель. Фильм стал культовым и вдохновил множество спин-оффов и подражателей. По словам Диван, ее пересказ этой истории был задуман как исследование удовольствия в эпоху после #MeToo.