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«Макдоналдс» выпустит чесночный соус в коллаборации с «Магической битвой»

Сегодня в 20:47
Фото: Shueisha

«Макдоналдс» выпустит соус в коллаборации с аниме-сериалом «Магическая битва» под названием Special Grade Garlic Sauce.

Новинка представляет собой сочетание чеснока и соевого соуса, а также обладает пикантной сладостью. На упаковках соусов изображены самые известные персонажи «Магической битвы» Юдзи Итадори, Сукуна и Сатору Годзё.

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Ограниченная серия соусов поступит в продажу 9 июля и будет доступна исключительно для заказа в приложении «Макдоналдса». При заказе новинки клиенты также получат право на 30-дневную бесплатную подписку на Crunchyroll, где можно будет смотреть эпизоды «Магической битвы».

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