«Макдоналдс» выпустит чесночный соус в коллаборации с «Магической битвой»

Ограниченная серия соусов поступит в продажу 9 июля и будет доступна исключительно для заказа в приложении «Макдоналдса». При заказе новинки клиенты также получат право на 30-дневную бесплатную подписку на Crunchyroll, где можно будет смотреть эпизоды «Магической битвы».