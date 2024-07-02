В США мужчину арестовали за стрельбу по дрону-доставщику

В США мужчину арестовали за то, что он стрелял из пистолета по дрону-доставщику супермаркета Walmart. Об этом рассказал Independent.
72-летнему жителю штата Флорида Деннису Винну предъявили несколько обвинений после того, как полиция обнаружила следы от выстрелов на посылке, которую доставлял беспилотник. По словам полиции, Винн признал свою вину.
Мужчина рассказал, что один раз выстрелил по дрону-курьеру с территории своей резиденции в Клермонте. Зачем Винн это сделал, он не объяснил.
Теперь пенсионеру придется отвечать по делу о стрельбе в воздушный объект, хулиганстве и применении огнестрельного оружия в общественном месте.
«Они говорят, что я попал в цель, значит, я, должно быть, хороший стрелок, или цель была не так уж далеко. В конечном итоге мне придется искать действительно хорошего адвоката», — заявил Винн.
Walmart запустил доставку при помощи дронов в 2022 году на территории отдельных районов Аризоны, Флориды и Техаса. С тех пор компания осуществила более 20 тыс. доставок.