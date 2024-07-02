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Джереми Айронс сыграет отца Дженнифер Энистон в четвертом сезоне «Утреннего шоу»

Сегодня в 19:19
Фото: кадр из фильма «Кредо убийцы»/New Regency Productions

Джереми Айронс, известный по фильмам «Лолита», «Крепкий орешек-3» и «Король Лев», присоединился к актерскому составу 4-го сезона сериала «Утреннее шоу», передает Deadline.

Оскароносный актер исполнит роль Мартина Леви, отца героини Алексы Леви, которую в шоу исполняет Дженнифер Энистон.

Он появится на экране вместе с Риз Уизерспун, Билли Крудапом, Марком Дюплассом, Нестором Карбонеллом, Карен Питтман, Гретой Ли, Джоном Хэммом, Николь Бехари, а также Марион Котийяр, об участии которой стало известно в начале июня.

«Утреннее шоу» частично основано на книге журналиста The New York Times Брайана Стелтера «Верхушка „Утра“: внутри беспощадного мира утреннего телевидения».

Первый сезон сериала вышел в 2019 году, получив положительные отзывы критиков и зрителей. Крудап и Уизерспун были удостоены премии «Эмми» за свои роли, а также получили награды от Critics’ Choice и Screen Actors Guild (SAG) Awards наряду с Энистон.

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