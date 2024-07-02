Курица из Канады вошла в Книгу рекордов Гиннесса за умение распознавать цифры, буквы и цвета

Курица Лесли из Канады стала обладательницей титула Книги рекордов Гиннесса как самая смышленая из себе подобных. Она за минуту распознала шесть цифр, букв и цветов.
Этому навыку ее обучила хозяйка и ветеринарка Эмили Кэррингтон. «Когда куры видят конкретную букву или цвет, они понимают, что если клюнуть ее, то получат вознаграждение», — пояснила она.
Кэррингтон хотела показать, что куры не настолько глупые животные, поэтому обучала свою Лесли такому трюку и решила, что «было бы забавно попробовать побить рекорд».
В прошлом году девушка приобрела несколько куриц, среди которых была и Лесли. В свободное от несения яиц время курицы проходили тренировки: перед ними выкладывали магниты, в один из которых надо было клюнуть и получить угощение. Сначала курицы ничего не понимали, а затем начали клевать в нужные магниты. На запоминание одной формы буквы или цифры уходили день или два.
В соревновании участвовали все 16 куриц, но Лесли оказалась самой точной. Кэррингтон ведет ютуб-канал о своих питомцам под названием The Thinking Chicken («Думающая курица»).