Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Курица из Канады вошла в Книгу рекордов Гиннесса за умение распознавать цифры, буквы и цвета

Сегодня в 18:54
Фото: Oliver kwembe/Unsplash

Курица Лесли из Канады стала обладательницей титула Книги рекордов Гиннесса как самая смышленая из себе подобных. Она за минуту распознала шесть цифр, букв и цветов.

Этому навыку ее обучила хозяйка и ветеринарка Эмили Кэррингтон. «Когда куры видят конкретную букву или цвет, они понимают, что если клюнуть ее, то получат вознаграждение», — пояснила она.

Кэррингтон хотела показать, что куры не настолько глупые животные, поэтому обучала свою Лесли такому трюку и решила, что «было бы забавно попробовать побить рекорд».

В прошлом году девушка приобрела несколько куриц, среди которых была и Лесли. В свободное от несения яиц время курицы проходили тренировки: перед ними выкладывали магниты, в один из которых надо было клюнуть и получить угощение. Сначала курицы ничего не понимали, а затем начали клевать в нужные магниты. На запоминание одной формы буквы или цифры уходили день или два.

В соревновании участвовали все 16 куриц, но Лесли оказалась самой точной. Кэррингтон ведет ютуб-канал о своих питомцам под названием The Thinking Chicken («Думающая курица»).

Подробности по теме
«Воронины» вошли в Книгу рекордов Гиннесса
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами