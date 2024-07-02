Курица из Канады вошла в Книгу рекордов Гиннесса за умение распознавать цифры, буквы и цвета

В прошлом году девушка приобрела несколько куриц, среди которых была и Лесли. В свободное от несения яиц время курицы проходили тренировки: перед ними выкладывали магниты, в один из которых надо было клюнуть и получить угощение. Сначала курицы ничего не понимали, а затем начали клевать в нужные магниты. На запоминание одной формы буквы или цифры уходили день или два.