Второй сезон «Уэнсдэй» станет самым дорогим проектом, снятым в Ирландии

«Я рад, что Ирландию продолжают выбирать в качестве места для съемок сериалов и фильмов, что поддерживает нашу экономику, создает рабочие места, демонстрирует наши творческие таланты и продвигает нашу страну на мировой арене», — сказал Харрис в своем заявлении.