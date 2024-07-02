Второй сезон «Уэнсдэй» станет самым дорогим проектом, снятым в Ирландии

Продолжение популярного шоу Netflix «Уэнсдэй» снимут в Ирландии — его съемки станут самыми дорогими в истории страны, передает Variety.
В честь этого премьер-министр Ирландии Саймон Харрис посетил съемочную площадку, где встретился с режиссером сериала Тимом Бертоном, шоураннерами Альфредом Гофом и Майлзом Милларом, а также несколькими ирландскими продюсерами, работающими над сериалом.
«Я рад, что Ирландию продолжают выбирать в качестве места для съемок сериалов и фильмов, что поддерживает нашу экономику, создает рабочие места, демонстрирует наши творческие таланты и продвигает нашу страну на мировой арене», — сказал Харрис в своем заявлении.
По словам вице-президента Netflix по производству в регионе EMEA, в ближайшие годы стриминг планирует инвестировать крупные суммы в проекты, созданные на территории Ирландии. Среди них — «Осада Жадовиля», «Чудо», «Бодкин».
Съемки первого сезона «Уэнсдэй» проходили в Румынии. Сериал вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери культовых героев Мортиши и Гомеса Аддамс, которая отправилась учиться в академию Невермор.
В мае Netflix анонсировал актерский состав второго сезона шоу. В него вошли Тандиве Ньютон («Миссия невыполнима-2», «Мир Дикого Запада»), Стив Бушеми («Бешеные псы», «Фарго», «Большой Лебовски») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). К своим ролям также вернутся звезды сериала Дженна Ортега, Кэтрин Зита-Джонс и Луис Гусман.