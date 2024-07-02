Редкую банкноту с изображением Карла III продали на аукционе за 17 тыс. фунтов стерлингов

Ранее рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на аукционе за 1,9 млн долларов. Иллюстрация была создана в 1997 году и впервые визуализировала Гарри Поттера и его волшебный мир. Автору, художнику Томасу Тейлору, было всего 23 года, когда он нарисовал обложку. На создание работы ему потребовалось два дня.