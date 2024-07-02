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Редкую банкноту с изображением Карла III продали на аукционе за 17 тыс. фунтов стерлингов

Сегодня в 19:23
Фото: Dan Marsh/Flickr

На благотворительном аукционе Банка Англии новую 10-фунтовую банкноту с изображением короля Карла III продали за 17 тыс. фунтов стерлингов (около 1,8 млн рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Уникальность банкнот с изображением короля заключается в ее серийном номере. Это первые банкноты такого типа, поэтому их серия заканчивается цифрами 01.

По традиции купюра с номером HB01 000001 хранится у самого короля, а купюра с номером HB01 000002 всегда доставалась королеве, однако на этот раз она ушла с молотка.

На аукционе также продали купюры с номерами HB01 000003 и HB01 000004 за 5500 фунтов стерлингов (602 тыс. р.) и 2400 фунтов стерлингов (260 тыс. р.) соответственно.

Ранее рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на аукционе за 1,9 млн долларов. Иллюстрация была создана в 1997 году и впервые визуализировала Гарри Поттера и его волшебный мир. Автору, художнику Томасу Тейлору, было всего 23 года, когда он нарисовал обложку. На создание работы ему потребовалось два дня.

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