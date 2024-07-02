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Музыка, баскетбол и Евро-2024: в Лужниках откроется спортивное и культурное пространство Fonbase

Сегодня в 18:21

В московских Лужниках с 7 июля по 4 августа будет работать спортивное и культурное поп-ап-пространство Fonbase. Об этом «Афише Daily» рассказали его создатели.

На площадке можно будет посмотреть матчи Евро-2024, присоединиться к спортивным тренировкам, поиграть в футбол и баскетбол, а также посмотреть футбольные и баскетбольные соревнования.

Кроме того, на Fonbase пройдут кинопоказы от онлайн-кинотеатра Okko, лайвы музыкантов и стендап-концерты. Также гостей площадки ждут паблик-токи, автограф-сессии с легендами спорта, апсайкл-воркшопы.

Днем пространство займет медиафутбольная команда страны 2DROTS. Она проведет для всех желающих челленджи, вдохновленные уличным футболом, и мастер-классы. Лучшие игроки объединятся в команды и сразятся за суперприз.

Вечернюю программу Fonbase сформируют трэп-музыкант Bushido Zho, рэпер Недры и диджей A.V.G Lesha Mironov. Вход на мероприятия будет бесплатным по предварительной регистрации.

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