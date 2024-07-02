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Стало известно, кто сыграет Орфея, Тора, Одина и Локи во втором сезоне «Песочного человека»

Сегодня в 18:17
Фото: Netflix

Netflix объявил о пополнении актерского состава во втором сезоне сериала «Песочный человек».

В продолжении Рори О’Коннор («Испанская принцесса») сыграет Орфей, Клайв Расселл («Игра престолов») — Одина, Фредди Фокс («Великая») — Локи и Лоуренс О’Фуорейн («Ведьмак: Происхождение») — Тора.

Во втором сезоне также снимутся Стив Куган («Ночь в музее»), Джек Глисон («Игра престолов») и Индия Мур («Поза»). Они сыграют роли Барнабаса, Пака и Ванды.

Когда выйдет продолжение, не уточняется. Премьера «Песочного человека» состоялось 5 августа. За первую неделю после релиза «Песочного человека» посмотрели 69,5 млн часов, за вторую — 127,5 млн, за третью — 77,3 млн, за четвертую — 53,8 млн.

В основу проекта лег комикс 1989 года, написанный Нилом Гейманом. По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей должен вернуть свое павшее королевство и силу.

На пути ему встречаются предок детектива-оккультиста Джона Константина Джоанна, Уильям Шекспир и другие исторические личности, а также сам дьявол.

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