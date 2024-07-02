Стало известно, кто сыграет Орфея, Тора, Одина и Локи во втором сезоне «Песочного человека»

Когда выйдет продолжение, не уточняется. Премьера «Песочного человека» состоялось 5 августа. За первую неделю после релиза «Песочного человека» посмотрели 69,5 млн часов, за вторую — 127,5 млн, за третью — 77,3 млн, за четвертую — 53,8 млн.