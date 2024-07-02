Произведения до 1990 года вывели из‑под действия законопроекта о пропаганде наркотиков

Новый закон о пропаганде наркотиков не будет распространяться на произведения литературы, опубликованные до августа 1990 года. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
«У нас вступил в силу 1 августа 1990 года закон о средствах массовой информации Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все вот эти упоминания пропаганды были запрещены. Следовательно, у нас в законе в общем, большом все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали, Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков, они не будут подпадать, потому что это все было обнародовано до 1 августа 1990 года», — пояснил он.
В марте в Госдуму внесли законопроект о введении административных штрафов за пропаганду наркотиков, позже в них появились пункты о наказании за упоминание запрещенных веществ в произведениях искусства. Один из них предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в случае повторного нарушения.
Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно его последней редакции распространять произведения литературы и искусства, в которых упоминаются наркотики, можно будет только с маркировкой — сообщением об административной и уголовной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотиков.