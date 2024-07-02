Путин распорядился создать на месте Экспоцентра национальный центр «Россия»

Дирекция выставки достижений «Россия» за три месяца должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство центра. Торгово-промышленная палата должна в этот же срок обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, которые принадлежат Экспоцентру, в собственность АНО.