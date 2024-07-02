Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Путин распорядился создать на месте Экспоцентра национальный центр «Россия»

Сегодня в 17:45
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» на месте Экспоцентра в Москве. Филиалы этого проекта должны будут появиться в субъектах, следует из распоряжения на сайте Кремля.

В документе говорится, что этот центр нужно создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи». «Россия» станет наследником одноименной выставки-форума на ВДНХ.

В течение трех месяцев правительство Москвы должно передать землю в собственность автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция выставки достижений „Россия“», следует из распоряжения Путина. На данный момент земельный участок на Красной Пресне сдан в аренду АО «Экспоцентр».

Дирекция выставки достижений «Россия» за три месяца должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство центра. Торгово-промышленная палата должна в этот же срок обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, которые принадлежат Экспоцентру, в собственность АНО.

Деньги на функционирование «России» будут выделяться из федерального бюджета. Здание площадью 9200 квадратных метров на участке в 4 га может стоить около 3–3,5 млрд рублей, поделился с «Ведомостями» своей оценкой управляющий партнер Ricci Алексей Богданов.

Власти регионов в течение все тех же трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя. С предложением открыть филиалы одноименной выставки ранее выступил тогдашний мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и должна была проработать до 12 апреля. Путин продлил ее до 8 июля.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами