Путин распорядился создать на месте Экспоцентра национальный центр «Россия»

Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» на месте Экспоцентра в Москве. Филиалы этого проекта должны будут появиться в субъектах, следует из распоряжения на сайте Кремля.
В документе говорится, что этот центр нужно создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи». «Россия» станет наследником одноименной выставки-форума на ВДНХ.
В течение трех месяцев правительство Москвы должно передать землю в собственность автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция выставки достижений „Россия“», следует из распоряжения Путина. На данный момент земельный участок на Красной Пресне сдан в аренду АО «Экспоцентр».
Дирекция выставки достижений «Россия» за три месяца должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство центра. Торгово-промышленная палата должна в этот же срок обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, которые принадлежат Экспоцентру, в собственность АНО.
Деньги на функционирование «России» будут выделяться из федерального бюджета. Здание площадью 9200 квадратных метров на участке в 4 га может стоить около 3–3,5 млрд рублей, поделился с «Ведомостями» своей оценкой управляющий партнер Ricci Алексей Богданов.
Власти регионов в течение все тех же трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя. С предложением открыть филиалы одноименной выставки ранее выступил тогдашний мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и должна была проработать до 12 апреля. Путин продлил ее до 8 июля.