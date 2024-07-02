В Москве откроется площадка современной клоунады «Театр на Цветном»

В предстоящем сезоне состоится премьера режиссера Юрия Квятковского, главную роль в которой сыграет клоун Анатолий Окулов. Еще зрителям покажут спектакль-открытие, автором идеи которого стал режиссер, продюсер Андрей Фомин.