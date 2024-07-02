В Москве откроется площадка современной клоунады «Театр на Цветном»

В Москве появится новая площадка для театральных постановок «Театр на Цветном». Об этом сообщает ТАСС.
Креативным продюсером театра станет промоутер и шоумен Андрей Фомин. В пресс-службе площадки отметили, что она предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады.
«Зрители увидят уникальные авторские постановки, в которых клоунада сочетается с акробатикой, трюками, современной хореографией, актуальными битами, аудиовизуальными технологиями и гастрономическим антуражем», — говорится в сообщении.
В предстоящем сезоне состоится премьера режиссера Юрия Квятковского, главную роль в которой сыграет клоун Анатолий Окулов. Еще зрителям покажут спектакль-открытие, автором идеи которого стал режиссер, продюсер Андрей Фомин.
Новый театр появится на месте КЗ «Мир». Сейчас в здании идет ремонт. Изменения затронут сцену и зрительный зал, который сможет принять 540 зрителей.