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В Москве откроется площадка современной клоунады «Театр на Цветном»

Сегодня в 17:29

В Москве появится новая площадка для театральных постановок «Театр на Цветном». Об этом сообщает ТАСС.

Креативным продюсером театра станет промоутер и шоумен Андрей Фомин. В пресс-службе площадки отметили, что она предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады.

«Зрители увидят уникальные авторские постановки, в которых клоунада сочетается с акробатикой, трюками, современной хореографией, актуальными битами, аудиовизуальными технологиями и гастрономическим антуражем», — говорится в сообщении.

В предстоящем сезоне состоится премьера режиссера Юрия Квятковского, главную роль в которой сыграет клоун Анатолий Окулов. Еще зрителям покажут спектакль-открытие, автором идеи которого стал режиссер, продюсер Андрей Фомин.

Новый театр появится на месте КЗ «Мир». Сейчас в здании идет ремонт. Изменения затронут сцену и зрительный зал, который сможет принять 540 зрителей.

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