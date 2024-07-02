Посмотрите трейлер драмы «1992» с Реем Лиоттой и Тайризом Гибсоном

«1992 год изменил мою жизнь: от „Deep Cover“ до „The Chronic“. Но пока все в моей жизни складывалось хорошо, в Лос-Анджелесе все рушилось. „1992“ — это криминальный фильм, который действительно отражает происходящее тогда. И вполне уместно, что фильм вышел под маркой Death Row Pictures, ведь Death Row — это синоним культуры Лос-Анджелеса 90-х годов, понимаете?» — сказал рэпер в заявлении.