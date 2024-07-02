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Посмотрите трейлер драмы «1992» с Реем Лиоттой и Тайризом Гибсоном

Сегодня в 17:23
Фото: Lionsgate films/YouTube

Студия Lionsgate представила трейлер криминальной драмы «1992» с Тайризом Гибсоном («Форсаж», «Трансформеры»), Реем Лиоттой («Славные парни», «Револьвер», «Ганнибал») и Скоттом Иствудом («Форсаж», «Гнев человеческий», «Отряд самоубийц»). Премьера ленты намечена на 30 августа 2024 года.

В центре сюжета — Мерсер (Гибсон), который пытается заново начать свою жизнь и наладить отношения с сыном (Кристофер Аммануэль) во время восстания в Лос-Анджелесе из‑за приговора по делу Родни Кинга.

В происходящем хаосе он сталкивается с отцом и сыном (Лиотта и Иствуд), которые пытаются украсть катализаторы с завода, где работает главный герой. Драма стала последней работой Лиотты перед его смертью в 2022 году.

Постановкой ленты занимался Ариель Вромен, работавший над фильмами «Ледяной», «Преступник» и «Ангел». Продюсером выступил Снуп Догг.

«1992 год изменил мою жизнь: от „Deep Cover“ до „The Chronic“. Но пока все в моей жизни складывалось хорошо, в Лос-Анджелесе все рушилось. „1992“ — это криминальный фильм, который действительно отражает происходящее тогда. И вполне уместно, что фильм вышел под маркой Death Row Pictures, ведь Death Row — это синоним культуры Лос-Анджелеса 90-х годов, понимаете?» — сказал рэпер в заявлении.

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