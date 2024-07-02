Семью Невзоровых признали «экстремистским объединением»

Октябрьский районный суд Петербурга признал семью Александра* и Лидии Невзоровых «экстремистским объединением». Их деятельность будет запрещена на территории России, а имущество журналиста и его жены передадут государству. Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников* в своем телеграм-канале.