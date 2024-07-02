Семью Невзоровых признали «экстремистским объединением»

Октябрьский районный суд Петербурга признал семью Александра* и Лидии Невзоровых «экстремистским объединением». Их деятельность будет запрещена на территории России, а имущество журналиста и его жены передадут государству. Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников* в своем телеграм-канале.
По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, суд запретил деятельность семьи Невзоровых «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».
Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обратил в доход государства земельные участки Невзоровых, дом, автомобиль и доли в ООО. Прокуратура утверждает, что имущество использовалось «для осуществления экстремистской деятельности».
Решение петербургского суда стало первым случаем, когда «экстремистским объединением» признали семью. С требованием объявить семью Невзоровых экстремистами прокуратура обратилась в суд мае.
* Алексей Прянишников и Александр Невзоров внесены Минюстом в реестр иноагентов.