Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Семью Невзоровых признали «экстремистским объединением»

Сегодня в 16:45
Фото: из соцсетей Александра Невзорова*

Октябрьский районный суд Петербурга признал семью Александра* и Лидии Невзоровых «экстремистским объединением». Их деятельность будет запрещена на территории России, а имущество журналиста и его жены передадут государству. Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников* в своем телеграм-канале.

По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, суд запретил деятельность семьи Невзоровых «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обратил в доход государства земельные участки Невзоровых, дом, автомобиль и доли в ООО. Прокуратура утверждает, что имущество использовалось «для осуществления экстремистской деятельности».

Решение петербургского суда стало первым случаем, когда «экстремистским объединением» признали семью. С требованием объявить семью Невзоровых экстремистами прокуратура обратилась в суд мае.

* Алексей Прянишников и Александр Невзоров внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами