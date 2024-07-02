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Apple объявила iPhone X и первые AirPods винтажными

Сегодня в 16:30
Фото: Nicholas Santoianni/Unsplash

Apple признала iPhone X и более ранее модели винтажными, следует из блога. Тот же самый статус получили наушники AirPods и станции HomePod — оба первого поколения.

Продукция считается устаревшей, если Apple прекратила ее продажу более пяти и менее семи лет назад. Apple прекращает все аппаратные услуги для устаревших продуктов, а поставщики услуг не могут заказывать для них детали.

Магазины Apple Store и авторизованные поставщики смогут отремонтировать гаджет в течение следующих двух лет, но только при наличии запчастей.

iPhone X стал первым смартфоном Apple c функцией Face ID. Его релиз состоялся в 2017 году. Компания продолжает выпускать для него обновления iOS.

Винтажными Apple также называет iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и более ранние модели, а также iPad пятого поколения.

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