Apple объявила iPhone X и первые AirPods винтажными

Apple признала iPhone X и более ранее модели винтажными, следует из блога. Тот же самый статус получили наушники AirPods и станции HomePod — оба первого поколения.
Продукция считается устаревшей, если Apple прекратила ее продажу более пяти и менее семи лет назад. Apple прекращает все аппаратные услуги для устаревших продуктов, а поставщики услуг не могут заказывать для них детали.
Магазины Apple Store и авторизованные поставщики смогут отремонтировать гаджет в течение следующих двух лет, но только при наличии запчастей.
iPhone X стал первым смартфоном Apple c функцией Face ID. Его релиз состоялся в 2017 году. Компания продолжает выпускать для него обновления iOS.
Винтажными Apple также называет iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и более ранние модели, а также iPad пятого поколения.