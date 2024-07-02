Capcom объявил о разработке новой части Resident Evil

Компания Capcom подтвердила в ходе трансляции NEXT — Summer 2024, что новая часть Resident Evil официально находится в разработке.
Работать над проектом будет Коси Наканиси и его команда, которые отвечали за Resident Evil 7. Наканиси также был дизайнером Resident Evil 5 2005 года.
Подробности грядущей игры не раскрываются. При этом Наканиси отметил, что после Resident Evil 7 было трудно понять, над чем работать, но, по его словам, команда нашла амбициозную идею для новой части.
Последняя часть Resident Evil выходила в 2021 году. Ее главным героем игры выступал Итан Уинтерс — протагонист Resident Evil 7: Biohazard, который в результате неизвестных событий оказывается в загадочной заснеженной деревне.
Игра получила положительные отзывы критиков. Она также получила не одну премию, в том числе в категории «Игра года».