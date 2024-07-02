Французских режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона задержали по делу о сексуализированном насилии

Французские власти задержали режиссеров Бенуа Жако («Прощай, моя королева», «Дневник горничной», «Маркиз де Сад») и Жака Дуайона («Пятнадцатилетние», «Понетт», «Роден») для допроса в связи с обвинениями в сексуализированном насилии, передает Guardian со ссылкой на источники.
52-летняя актриса и режиссер Жюдит Годреш публично обвинила Жако в изнасиловании, а Дуайона — в сексуальных домогательствах, когда она была несовершеннолетней. Оба мужчины эти обвинения отрицают. Она рассказала, что Жако имел нездоровую «власть» над ней во время отношений, которые начались, когда ей было 14 лет, и продолжались с 1986 по 1992 год. Она обвинила Дуайона в жестоком обращении на съемочной площадке, когда она снималась в одном из его фильмов.
Адвокаты Жако и Дуайона заявили, что в задержании их клиентов на время допроса не было необходимости, и подчеркнули, что они должны считаться невиновными, пока их вина не будет доказана.
Адвокат Жако, Джулия Минковски, сказала, что ее клиент «наконец-то сможет выразить свою позицию перед законом». Адвокат Дуайона, Мари Дозе, добавила, что никакие юридические критерии не могут оправдать его задержание для допроса «спустя 36 лет» после инцидента, о котором говорит Годреш.
Годреш написала в инстаграме*, что она очень тронута тем, что полиция наконец-то допросила режиссеров. «Я плачу… От всего этого… Я не знаю, хватит ли у меня сил, но они у меня будут. У меня будут силы… Ради нее», — написала она, разместив фотографию своей юности рядом с Жако, который старше ее на 25 лет.
В апреле по обвинению в домогательствах задержали актера Жерара Депардье. Две женщины обвинили артиста в непристойном поведении и домогательствах во время съемок в 2014 и 2021 годах. В 2023 году 13 женщин обвинили актера в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов.
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