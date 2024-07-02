Французских режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона задержали по делу о сексуализированном насилии

52-летняя актриса и режиссер Жюдит Годреш публично обвинила Жако в изнасиловании, а Дуайона — в сексуальных домогательствах, когда она была несовершеннолетней. Оба мужчины эти обвинения отрицают. Она рассказала, что Жако имел нездоровую «власть» над ней во время отношений, которые начались, когда ей было 14 лет, и продолжались с 1986 по 1992 год. Она обвинила Дуайона в жестоком обращении на съемочной площадке, когда она снималась в одном из его фильмов.