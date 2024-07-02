«Вызывает жуткое привыкание»: китайцы придумали лучшую антистресс-игрушку. Ей оказались попы овец

Хотя опрошенные журналистами пастухи даже не против гостей с неожиданным увлечением и видят в этом выгоду, они отмечают, что чрезмерное количество людей может негативно сказаться на эмоциональном состоянии питомиц. «Слишком много людей, трогающих овец за задние части, могут вызвать у животных депрессию. Люди не думают о них, они беспокоятся лишь о себе», — говорит владелец стада.