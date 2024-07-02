«Вызывает жуткое привыкание»: китайцы придумали лучшую антистресс-игрушку. Ей оказались попы овец

У китайской молодежи появилось антистресс-увлечение: они катаются в сельскую местность, чтобы потрогать овец за попы. На тренд в Xiaohongshu (аналог инстаграма* внутри страны) обратило внимание издание South China Morning Post.
Особенно сильно туристы облюбовали рынки скота в Синьцзяне, на северо-западе страны. В июне туда свезли на продажу животных со всей провинции и тут же стали выстраиваться толпы людей. Они оказались не покупателями: вместо оценки питомцев под громкий смех хлопали и трогали за ягодицы.
Один из пользователей делится, что на ощупь ягодицы животных упругие и мягкие, а прикосновение к ним «вызывает невероятное привыкание». «Я пролетел пять часов до Синьцзяна только для того, чтобы погладить овечьи ягодицы. В большом городе невозможно ощутить ничего подобного», — соглашается другой.
В комментариях туристов просят быть вежливее с овцами и не забывать, что они живые существа, а не только антистресс-игрушки: «Пожалуйста, похлопывайте их нежно».
Хотя опрошенные журналистами пастухи даже не против гостей с неожиданным увлечением и видят в этом выгоду, они отмечают, что чрезмерное количество людей может негативно сказаться на эмоциональном состоянии питомиц. «Слишком много людей, трогающих овец за задние части, могут вызвать у животных депрессию. Люди не думают о них, они беспокоятся лишь о себе», — говорит владелец стада.
По словам психолога Уханьского университета науки и техники Чжан Юна, нетрадиционная забава лишь подчеркивает необходимость эмоциональной разгрузки для молодого поколения. «Впрочем, не стоит слепо следовать трендам из интернета. Такое поведение свидетельствует о недостатке уважения к животным, и людям следует искать другие, более разумные формы развлечений», — считает эксперт.
У новой формы общения с природой быстро обнаружилась и опасная сторона — поглаживание ягодиц может привести к диарее и рвоте, с чем столкнулась одна из пользовательниц соцсети. Владелец овцы объяснил ей, что шерсть животных может быть грязной и вымазанной экскрементами, из‑за этого можно заразиться вредными бактериями.
Наконец, некоторых китайцев ролики с овечьими попами заставили задуматься об этике подобной связи. «Мне жаль этих овец. Если бы они умели говорить, мы бы узнали, что их домогались», — предполагает один из пользователей.