Умерла голландская художница-авангардистка Жаклин де Йонг

Голландская художница и влиятельная фигура авангарда 1960-х годов Жаклин де Йонг умерла в возрасте 85 лет, передает Guardian.
Известная прежде всего своими картинами, де Йонг также выражала свои радикальные взгляды в скульптуре, гравюре, издательском и ювелирном деле. Ее работы, посвященные насилию и эротизму, снискали ей репутацию одной из самых смелых и честных автобиографических художниц XX века.
Де Йонг родилась в голландском городе Хенгело в 1939 году в семье евреев. Во время Второй мировой войны она вместе с матерью бежала в Швейцарию. Изначально она планировала стать актрисой и поступила в лондонскую школу музыки и драмы Гилдхолл. Ее творческий путь кардинально поменялся после встречи с датским художником и основателем группы «Кобра» Асгером Йорном в 1959 году и вступления в провокационный Ситуационистский интернационал Ги Дебора годом позже.
После того как ее исключили из организации, она с 1962 по 1967 год работала редактором и издателем экспериментального журнала Situationist Times, который стал важной платформой для сотрудничества писателей, поэтов и визуальных художников.
В это время она выставляла свои работы по всей Европе. В сериях «Случайные и суицидальные картины» насилие сочеталось с юмором, а абстрактный экспрессионизм переходил к фигуративной живописи. Де Йонг обращалась к самым разным темам — от войны и сексуального желания до игроков в бильярд и картошки неправильной формы. Она также выпускала и распространяла плакаты, участвуя в маршах во время гражданских беспорядков в мае 1968 года в Париже.
В 2009 году вместе со своим вторым мужем Томасом Вейландом она основала Фонд Вейланда де Йонга, который поддерживает авангардных художников, архитекторов и ученых-искусствоведов в возрасте 50 лет и старше. Десятилетие спустя она получила премию Aware — французскую награду для женщин-художников — в знак признания шестидесятилетней карьеры.