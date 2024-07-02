Умерла голландская художница-авангардистка Жаклин де Йонг

В это время она выставляла свои работы по всей Европе. В сериях «Случайные и суицидальные картины» насилие сочеталось с юмором, а абстрактный экспрессионизм переходил к фигуративной живописи. Де Йонг обращалась к самым разным темам — от войны и сексуального желания до игроков в бильярд и картошки неправильной формы. Она также выпускала и распространяла плакаты, участвуя в маршах во время гражданских беспорядков в мае 1968 года в Париже.