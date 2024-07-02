МТС откроют летний IT-кемпинг True Tech Сamp

Ивент может заинтересовать не только айтишников, но и продуктологов, дизайнеров и поклонников современных технологий. Гостей ждут неформальный нетворкинг и развлекательная программа. Они смогут запрограммировать роботов и понаблюдать за их код-битвой, поучаствовать в заплыве на сапах, посетить кинотеатр на воде, сыграть в гигант-понг, пройти полосу препятствий, пообщаться у диджитал-костра и многое другое. Обещают и визит секретного гостя.