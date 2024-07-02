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МТС откроют летний IT-кемпинг True Tech Сamp

Сегодня в 14:56
Фото: «Остров мечты»/«Яндекс Карты»

МТС проведут летний IT-кемпинг True Tech Сamp. Он пройдет 26 июля в Dream Beach Club в Москве. Об этом представители компании рассказали «Афише Daily».

Ивент может заинтересовать не только айтишников, но и продуктологов, дизайнеров и поклонников современных технологий. Гостей ждут неформальный нетворкинг и развлекательная программа. Они смогут запрограммировать роботов и понаблюдать за их код-битвой, поучаствовать в заплыве на сапах, посетить кинотеатр на воде, сыграть в гигант-понг, пройти полосу препятствий, пообщаться у диджитал-костра и многое другое. Обещают и визит секретного гостя.

Кроме того, запланированы деловые выступления ведущих экспертов рынка и МТС. Они представят доклады о применении искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и развитии soft skills, обсудят тренды отрасли и поделятся опытом на примере реальных кейсов.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — подготовить идеальный летний ИТ-ивент, в котором будет и полезный контент, и большая развлекательная история, и возможность знакомиться с коллегами из других компаний, — делится Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом компании МТС. — Для этого будет создана настоящая атмосфера кемпинга».

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МТС
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