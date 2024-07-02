«Трахнул русскую за Украину». Полицию и ФСБ призвали проверить песни Канье Уэста

На Канье Уэста пожаловались в Генпрокуратуру. Религиозные активисты просят ведомство запретить ему въезд в Россию. Об этом говорится в телеграм-канале организации «Сорок сороков».
Их возмутили строчки из песни «Vultures» с одноименного альбома Уэста и Ty Dolla $ign. В одном из куплетов есть такие слова: «Она вдыхает этот фен с моего члена, она хочет, чтобы я вдул кокс ей в зад, фу. Она русская, я ****** [трахнул] ее за Украину. <…> Долла предпочитает *********** [опьянение] в хлам <…> ***** [на фиг] полицию, прокурора и судью, далеко в Аравии нашел себе наркодилера. Она никуда не хочет идти, она больше любит наркотики».
По мнению авторов обращения, из них следует, что русская женщина для Уэста может быть только наркозависимой проституткой с извращенными наклонностями, а значит его творчество пропагандирует неполноценность россиянок и может быть поводом для дела по экстремистской статье 20.3.1. КоАП. Кроме того, в тексте они усмотрели пропаганду наркотиков (часть 2 статьи 6.13 КоАП), а также дискредитацию армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).
«Считаем, [что действия Уэста] создают реальную угрозу общественному порядку, нарушают права и законные интересны неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних», — говорится в обращении.
«Сороков» не смутило, что приведенные строки взяты ими из куплета Ty Dolla $ign. «Не важно, кто спел эту строку — он или его подельник — это совместное творчество, он основной исполнитель этого альбома, оба несут ответственность. Второму значит тоже следует запретить въезд», — пишет их представитель в телеграм-канале.
«Слушайте, этот ублюдок решил в основной песне нового альбома спеть как он агрессивно сношал русскую женщину в отместку за спецоперацию на Украине. <…> Только за эти слова он должен бояться приближаться к нашей границе, смотреть на неё издалека и мечтать тихо вновь когда‑то оказаться на пароходе на Москва-реке, предварительно искренне раскаявшись со слезами, возможно, на коленях», — мечтает автор обращения.