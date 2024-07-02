«Трахнул русскую за Украину». Полицию и ФСБ призвали проверить песни Канье Уэста

Их возмутили строчки из песни «Vultures» с одноименного альбома Уэста и Ty Dolla $ign. В одном из куплетов есть такие слова: «Она вдыхает этот фен с моего члена, она хочет, чтобы я вдул кокс ей в зад, фу. Она русская, я ****** [трахнул] ее за Украину. <…> Долла предпочитает *********** [опьянение] в хлам <…> ***** [на фиг] полицию, прокурора и судью, далеко в Аравии нашел себе наркодилера. Она никуда не хочет идти, она больше любит наркотики».